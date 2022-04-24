محمد عادل بعد ظهوره في مسلسل سوتس: وقوفي أمام آسر ياسين كان حلما وتحقق

يشارك الفنان الشاب محمد عادل، في مسلسل سوتس بالعربي، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، حصريا على شاشة قناة سي بي سي، ويجسد شخصية كمال، صاحب شركة ام اي في، التي يدافع عنها الفنان آسر ياسين في جميع الاستشارات القانونية.

محمد عادل: كان حلم بالنسبالي مشاركة في عمل مع آسر ياسين

وقال محمد عادل في بيان، إنه سعيد للغاية للمشاركة في العمل، وأنه كان يحلم بالمشاركة مع نجوم كبار، خصوصا مع الفنان آسر ياسين، لأنه نجمه المفضل، وتعلم منه الكثير، واكتسب من نصائحه خبرات كثيرة.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي

تدور أحداث مسلسل سوتس بالعربي، في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة، حينما يكشف سره للمحامي آسر ياسين الذي يجسد شخصية زين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في بطولة المسلسل اسر ياسين، صبا مبارك، تارا عماد، أحمد داود، محمد شاهين، ريم مصطفي، أحمد الاذعر، عصام عمر، يارا عزمي، لبني ونس، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبد الحميد.