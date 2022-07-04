زياد السيسي بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: أمي ونوران جوهر سببا تألقي

علق زياد السيسي على حصده لذهبية سلاح السيف في منافسات سلاح السابر في دورة ألعاب البحر المتوسط، قائلاً: «تعني لي الكثير والكثير أول ذهبية في سلاح الشيش وعلى أرض الجزائر والصراحة شعب الجزائر أذهلنا بتشجيعه لنا وأشعرنا أننا على أرض بلدنا وكنت عاوز أفرح شعب مصر والجزائر في نفس الوقت».

إيطاليا متميزة في سلاح الشيش والفوز عليها إنجاز

وأضاف زياد السيسي، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «المنافسة كانت صعبة مع إيطاليا لأنها متميزة في لعبة سلاح الشيش، ودائما ما كانوا يحصدون البطولة سواء على مستوي الرجال أو النساء، لافتا أن إحراز مصر ذهبية على حسابهم يعتبر إنجاز كبير للغاية».

وعن مشهد احتضانه لمدربه وسجودهما، قال: «كنت مبسوط جداً وربنا وفقني»، موجها الشكر لسيدتين وصفهما بأنهما الداعمتان الأساسيتان له في رحلته، قائلاً: «عاوز أشكر 2 ستات في حياتي أمي وزوجتي، بالأخص زوجتي بطلة العالم في الإسكواش نوران جوهر التي ساعدتني في الفترة الأخيرة، وهي أيضاً بطلة عالم، وبحاول أقرب دائماً من أرقامها».

أول مكالمة من زوجتي وأمي

وأكمل: «أول مكالمة كانت لأمي وزوجتي، وأمي عيطت من الفرحة، ونوران حاولت تشوف المباريات رغم وجودها في كامب تدريبات».

وتوج زياد السيسي بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.وكان زياد السيسي نجح في التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.