والدة سيف عيسى عن فوزه بذهبية «البحر المتوسط»: «كنت حاسة أني بلعب معاه»

قالت الدكتورة شيرين محرم والدة سيف عيسى الحاصل على ذهبية التايكوندو في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تنظمها الجزائر، إنّ الفضل يرجع إلى المنظومة المتكاملة التي تبدأ من الأسرة وزوجته، لافتةً إلى أنه حديث عهد بالزواج وحصل على دعم من كامل أفراد أسرته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «كنا كلنا حاسين أننا معاه في الملعب وبنبقى مشدودين جداً لدرجة أننا بنتفرج على الماتشات كل واحد لوحده، وصعب عليا أشوف ابني بيلعب لعبة قتالية وخايفة عليه خاصة أن عنده إصابة».

متابعة جيدة للعبة وفهم كل فنونها وقوانينها

ورداً على سؤال الحديدي، أي الإحساسين يطغى على الآخر خوفك عليه كلاعب أم رغبتك في فوزه، قالت والدة سيف: «تخطينا ذلك وبنفكر بس أنه يحمل علم بلده وهي مسؤولية كبيرة ودائماً بنخاف عليها مش فكرة ميدالية لسيف لكن ميدالية لمصر»، موضحةً أنها فهمت اللعبة وأدركت فنونها لأنها ترافقه في رحلته الرياضية منذ طفولته، قائلة: «بقيت حافظة تفاصيل اللعبة».

تفاصيل الفوز بالميدالية الذهبية

وتوج سيف عيسى، بذهبية التايكوندو لوزن 80 كجم، بدورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة فعالياتها حاليا بمدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجاري، عقب فوزه على نظيره بطل إسبانيا بنتيجة 7 - 5، حيث بدأ مشواره في البطولة بالفوز على المغربي يوسف بوتريس بنتيجة 13 - 9 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على التونسي فيراس كاتوسي بنتيجة 7 - 5.