محمد إمام لـ«الوطن»: تدربت على الملاكمة من أجل فيلم عمهم

يعيش الفنان محمد إمام، حالة كبيرة من النجاح، بعد طرح فيلمه الجديد «عمهم» في جميع دور العرض، منذ ثلاثة أيام، ويشارك عدد كبير من الفنانين في هذا العمل، الذي يقدم من خلاله شخصية مختلفة.

وعن فيلم عمهم، قال الفنان محمد إمام فى تصريحات لـ«الوطن»، إن شخصية سلطان التي يقدمها خلاله، مختلفة تماما عليه، ويقدمها للمرة الأولى، لأنه ملاكم، وأنه بدأ التحضير لها منذ وقت طويل.

محمد إمام يتدرب على الملاكمة

كشف محمد إمام، أن شخصية الملاكم تطلبت منه مجهودا كبيرا، لأنه كان لابد من الوصول إلى شكل جسم مختلف، يتناسب مع شخصية الملاكم، وكذلك كان لابد من التدريب على الملاكمة، وطريقة الضرب، لتخرج الحركات وشكل الضرب دون أية أخطاء، قائلا: «أكتر حاجة تعبتني الفورمة اللى وصلتلها».

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أن فيلم عمهم، يشارك فيه الفنان محمد إمام بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ايتن عامر وسيد رجب ورياض الخولى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمد سلام وباسم سمرة وعدد أخر من الفنانين بالاضافة الى عدد من ضيوف الشرف منهم منذر رياحنة ومحمد أنور واشرف عبد الباقي وهو من تأليف وسام صبرى واخراج حسين المنباوي .

ويجسد الفنان محمد إمام فى الفيلم شخصية سلطان وهو ملاكم يتورط فى العمل مع أحد العصابات التى يترأسها الفنان سيد رجب ومن هنا تنطلق الأحداث التى يملأها الأكشن والكوميديا.

يذكر أن الفنان محمد غمام كان قد احتفل بالعرض الخاص لفيلم عمهم مساء يوم الخميس الماضي وسط حضور عدد كبير من الفنانين.