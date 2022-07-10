شروط التقديم بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بعد الشهادة الإعدادية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات وشروط الالتحاق بها حتى الأربعاء 20 يوليو 2022.

وأكدت التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها، أن مدرسة بي تك لـ«التكنولوجيا التطبيقية»، شريكة مع شركة بي تك للتجارة والتوزيع لافتا إلى أن مدة الدراسة ثلاث سنوات، لافتة إلى أن شروط التقديم والقبول بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية كالتالي:

شروط التقديم والقبول بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى « القاهرة والجيزة والقليوبية».

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والاشتراطات التي يضعها كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.

مميزات الالتحاق بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع الشريك الصناعي.

- إتاحة فرص للتعيين بدعم الشريك الصناعي في الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة لمن يحقق المعايير والشروط.

- صرف مكافآت مالية أثناء فترة التحريب العملي.

- توفير الزي المدرسي

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان

تخصصات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- تجارة التجزئة «قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات .

- قسم المبيعات وخدمة العملاء.

- قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وأكدت التعليم أنه في حالة عدم اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، يتم إعلامه في حال وجود أماكن شاغرة في إحدى رغباته المتبقية على أن تكون درجة الطالب في امتحان القبول مستوفية لشروط تلك الرغبة التي يوجد بها أماكن شاغرة.