جيران الشاب المقتول بالقليوبية في أول أيام العيد: كان طيب وما حدث صدمنا

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة العثور على جثة شاب يدعى محمد عادل، 35 سنة، صاحب ورشة بلاستيك، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وملقى أمام الورشة بقرية كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، أن المجني عليه عثر معه على كافة متعلقاته ولم يختف أي شئ منها، إذ عُثر معه على هاتفه المحمول، وساعته وأمواله، وفق ما أكد شهور واقعة العثور على الجثة، بينما اختفى «هارد» كاميرا المراقبة الموجود بمنطقة ورشة المجني عليه الذي وجد مقتولًا أمامها.

جيران المجني عليه: طيب وفي حاله

وأكد شهود العيان بالمنطقة أن المجني عليه طيب السمعة هو وأشقائه الـ3، ووالهم متوفى منذ عام، موضحين أن المجني عليه كان في حاله وطيب وخدوم لجميع الجيران وأن الحادث مفاجأة صادمة لهم في أول أيام العيد.

«كاميرات المراقبة اتسرقت»

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التحقيقات الأولية في الحادث

وكشفت الحقيقات الأولية في الحادث أن المجني عليه مقتولًا بطلق ناري من فرد خرطوش في الرأس، وأن سيدة كانت في طريقها للمقابر المجاورة لمكان الحادث لزيارة نجليها المتوفيين حديثًا فوجئت به جثة مسجاة على الأرض، وحوله بقعة دم من الرأس فصرخت وتجمع الأهالي ليجدوه جثة هامدة.

وشكلت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية فريق بحث عال المستوى لكشف لغز العثور على جثة محمد عادل 35 سنة، ابن قرية كفر الشهاوي خاطر مركز كفر شكر حيث يجري فحص علاقات المجني عليه وآخر رؤية له قبيل الحادث، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، حيث جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والتصريح بدفن الجثة

جار المجني عليه كان خاطب ومؤدب

وقال أحمد زكي جار المجني عليه أن والد المجني عليه توفى منذ عام تقريبا وان المجني عليه كان خاطب وفي منتهي الادب وكان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة ولا يثير المشاكل أبدا مشير ان المجني عليه وأشقائه يعملون بالمكان والقرية منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة «محمد عادل» 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.