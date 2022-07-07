محافظ بني سويف يشهد احتفالية «يدوم الفرح» لتجهيز 100 عروسة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة»، مساء اليوم الخميس، لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج، تحت شعار «يدوم الفرح»، بالتعاون مع مؤسسة «أبو هشيمة الخير»، في الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي.

حضر الاحتفالية الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والنائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، وهشام مجدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أبوهشيمة الخير»، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ منسق عام «حياة كريمة»، وأمل حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة.

محافظ بني سويف يهنئ الفتيات المقبلات على الزواج

وفي كلمته، هنأ محافظ بني سويف التهنئة الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة الزفاف، متمنياً لهن التوفيق في حياتهن الزوجية الجديدة، ومعرباً عن سعادته الكبيرة بتواجده بين «بنات وعرائس مصر»، لمشاركتهن الفرحة ببداية حياة جديدة، متمنياً «حياة زوجية سعيدة بإذن الله»، مشيراً إلى أن الاحتفالية يجري تنظيمها تحت شعار «يدوم الفرح»، سائلاً المولى عز وجل أن «يديم الفرح على بناتنا ومصرنا الحبيبة».

جانب من الإحتفالية

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محافظ بني سويف يشكر الرئيس السيسي صاحب مبادرة «حياة كريمة»

كما تقدم محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل أسرة سويفية، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة «حياة كريمة»، التي جاء ضمن ثمارها مبادرة «يدوم الفرح»، التي «تفتح أبواب الخير والسعادة على بناتنا وأبنائنا شباب وفتيات مصر»، ناقلاً لهن تهنئة الرئيس السيسي لهن، ومتمنياً السعادة والبركة، داعياً إياهن إلى أن يكنّ «سنداً لأزواجهن وللوطن نحو التقدم والازدهار، ومواجهة التحديات، كما عودتنا المرأة المصرية على مر العصور».

كما توجه المحافظ بالشكر لفريق عمل مؤسسة «حياة كريمة»، وتعاونها المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات رائدة في مختلف المجالات، تسهم في دعم رؤية وجهود الدولة التنموية، ومن أفضل الأمثلة على ذلك مبادرة «يدوم الفرح»، التي تستهدف دعم وبناء الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تتكامل أهدافها مع أهداف ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتسليم الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاةـ تشمل ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تليفزيون وحقائب مستلزمات لكل فتاة، مقدمة من مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع مؤسسة «أبو هشيمة»، حيث حرص المحافظ على التقاط صور جماعية مع العرائس في أجواء سادتها البهجة والفرحة بهذه المناسبة.