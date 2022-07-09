محافظ القليوبية يوجه بتوزيع 5 عجول على الأسر الأكثر احتياجا

استقبلت مجازر القليوبية أضاحي المواطنين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ وفرت المجازر خدمات الذبح مجانًا إلى جانب رعاية طبية وصحية على الأضاحي.

وتفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المجازر التابعة للمحافظه بمدينة بنها والقناطر الخيرية، لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

المحافظ يتفقد مجزر كفر سعد

واستهل المحافظ ورئيس الجامعة جولتهما بتفقد مجزر بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، حيث أشرف على أعمال ذبيح عدد 5 عجول تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، موجهًا بتوزيعها على الأُسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، كما اطمأن على نظافة المجزر مؤكداً استقبال الأضاحي من المواطنين والذبيح مجانًا.

يُذكر أن هذا المجزر تبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلًا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة.

المحافظ يتفقد مجزر كفر الجزار ببنها

وتفقد المحافظ أيضا مجزر كفر الجزار بمدينة بنها، والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثماريه الحالية للمحافظة، وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي، وتبلغ مساحته الإجماليه 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية 1500 رأس فى الشهر.

ثم استكمل "الهجان" جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة ١٠ أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشيه في اليوم، و24 ألف رأس ماشيه سنويًا، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنويًا، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 أطنان في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يوميًا، كما يحتوي المجزر على ساحتي انتظار مواشي تسع لـ 150 رأسًا، ويحتوي أيضًا على محطتي معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد المحافظ أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجانًا، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتًا بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظه تعمل بكامل طاقتها.