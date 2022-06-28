امتيازات العمالة غير المنتظمة في قانون العمل.. «إنفوجراف»

اهتم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، بحقوق حقوق العمالة غير المنتظمة والحفاظ عليهم ، ومنحهم العديد من الامتيازات، ومن بينها ما جاء في نص المادة 26 من القانون، وكان نصها أن تتولى الوزارة المختصة« القوى العاملة » برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.

وفي إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة ، فقد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ، مستمرة في حملتها الشاملة بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

و«الوطن» تستعرض جهود الدولة وأهم الامتيازات والحقوق التي منحها قانون العمل لفئة العمالة غير المنتظمة التي يصل عددها الرسمي والمسجل بسجلات مكاتب العمل في العاصمة والمحافظات حوالي 2.6 مليون عامل غير منتظم ، وهو كما موضح في الجراف التالي:

وتأتي ضمن الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة كل من :

- العمالة المؤقتة بالزراعة العمالة

والذين تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة ومنهم «عمال الحقول والحدائق والبساتين أو العاملين في مـشروعات المناحل وتربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع السمكي».

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- عمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين .

- عمالة المنازل.

قراء القرآن الكريم وخدام الكنيسة ومنهم: «قراء القرآن الكريم، المرتلين والقيمة».