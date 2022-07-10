حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء يسعى دائما إلى ترتيب وتنظيم حياته، ولا يحب أن يتركها بعشوائية على الإطلاق، كما أنه يحرص على جعل كل شيء مرتبا من حوله، ولا يحب التواجد في مكان به فوضى، الأمر الذي يجعل حياته روتينية بعض الشيء، كما أنه يحب التحليل الزائد لجميع الأمور المختلفة، ولا يترك شيئا دون أن يوجه له نقدا لاذعا، كما أنه لديه شخصية حساسة ومرهفة ولا يحب أن يتعامل مع المنافقين على الإطلاق.

ويحرص مولود برج العذراء دائما على الاهتمام بالأشخاص المحيطين به بشكل زائد، الأمر الذي يجعلهم يشعرون في بعض الأحيان بالتقيد نتيجة للاهتمام الزائد، ويبحث مولود برج العذراء عن البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

برج العذراء والحب

تهتم امرأة برج العذراء كثيرا بشريك حياتها، وتحرص على تقديم كل ما يحتاج إليه، سواء كان احتياجه ذلك للمشاعر أو الوقت أو المال.