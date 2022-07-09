حظك اليوم برج الدلو السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظك اليوم لمواليد برج الدلو بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، حيث تميل إلى الابتعاد عن الأشخاص سواء على المستوى المهني أو العاطفي.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، أورانوس والقمر معاكسان مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه بالرغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وتقوم بواجباتك تجاه الآخر.مشاهير برج الدلو

مشاهير برج الدلو

من أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.