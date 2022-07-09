حظك اليوم برج القوس السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أعلنت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن حظك اليوم لمواليد برج القوس، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى، إذ يكون هناك تنافر في الكواكب تؤثر سلبيًا على أصحاب هذا البرج.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، يكون أورانوس والقمر متنافران بمنزلي الصحة وقد تخفت طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة وأن تعمل خلف الستار، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.