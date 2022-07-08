حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء يتميز بكونه شخصية منظمة ومرتبة، ما يجعل حياته الشخصية والمهنية والأسرية ناجحة بشكل كبير، ولا يميل إلى الفوضى على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما إلى أن تصير جميع الأمور كما خطط لها، كما أنه يعد سفسطائيا بالفطرة، ويفكر دائما بمنطقية ولا يحب العشوائية في التفكير واتخاذ القرارات على الإطلاق، كما أنه يحرص على إتقان مهامه المسندة إليه، ويحب الجدل والنقاش كثيرا، ما يجعله يفقد قدرته التركيز على الفكرة الرئيسية.

ويتميز مولود برج العذراء بالشخصية المتوازنة والحماسية في ذات الوقت، ويتمتع بقدرة على التكييف مع مختلف الظروف، ويستمتع بتحقيق الإنجازات والحصول على النجاح، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

عيوب برج العذراء

من أبرز عيوب مولود برج العذراء التحليل الزائد لجميع الأمور التي تحدث من حوله، كما أنهم يحبون الصراحة، وينتقدون من حولهم نقد لاذع.