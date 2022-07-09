حظك اليوم برج الجدي السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم لمواليد برج الجدي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، حيث ينجح اليوم في مساعيه المهنية بفضل مساعدة الآخرين.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، يكون القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فإنه على رغم التشوش.. فإن المريخ في منزل الحب يساعدك على الاقتراب ممن تحب بود، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.