حظك اليوم برج الحوت السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم لمواليد برج الحوت بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، إذ يقضي صاحب هذا البرج أوقاتًا سعيدة في العيد.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، يكون القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه بالرغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بالفرح وقد تشعر بإعجاب الجنس الآخر والسعادة في الأجواء.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.