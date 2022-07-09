توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الحرارة المحسوسة تصل إلى 43 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الطقس خلال تلك الفترة المذكورة يكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الفترة المذكورة تشهد خلال ساعات الليل طقسا معتدل الحرارة رطبا على كافة الأنحاء، لافتة إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود ارتفاع في نسب الرطوبة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مؤية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية بشكل متقطع، خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة الأحد 10 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الإثنين 11 يوليو ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الثلاثاء 12 يوليو رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.