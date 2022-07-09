المفرج عنهم بمراكز الإصلاح يشكرون السيسي: فرحة كبيرة وحياة كريمة من جديد

احتضن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم بعد أن استوفوا شروط العفو تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعبَّر المفرج عنهم عن سعادتهم بعد قرار العفو الرئاسي، بعدما ودعوا السجون، وخرجوا لقضاء العيد مع ذويهم، فيما أعرب أقاربهم عن سعادتهم البالغة لخروج ذويهم، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عنهم قائلين: «شعور جديد أن الواحد خارج يقضي العيد وسط أسرته شعور لا يوصف، وبشكره مش بس على العفو، ولكن على كل جديد حوَّل مسار الدولة المصرية، من طرق وكباري وإنجازات كبيرة، والبلد بتتغير للأفضل».

سيدة مفرج عنها: مركز الإصلاح والتأهيل غيَّر حياتي

فيما قالت إحدى السيدات المفرج عنهن: «أنا بشكر الرئيس السيسي على حياة كريمة التي منحها، لنا، واتعلمت حرفة يدوية داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وسأبدأ حياة جديدة بهذه الحرفة فور خروجي».

الإفراج عن 1270 نزيلا

وعقد قطاع الحماية المجتمعية، اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.