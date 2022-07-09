سيدة توثق ارتكاب شخص أفعال فاضحة بالطريق العام.. وأمن القاهرة يضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لإتيانه أفعال فاضحة وخادشة للحياء في حق إحدى السيدات لدائرة قسم مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أثناء استقلاله سيارته، بالطريق العام.

سيدة تضرر من أحد الأشخاص

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من «إحدى السيدات- مقيمه بدائره القسم»، لتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء، أثناء وجوده داخل سيارته بالطريق العام، وحال اكتشافه أنها تصوره، لاذ بالفرار.

ضبط المتهم المذكور وسيارته

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المذكور «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسيارة خاصته، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.