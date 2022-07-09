حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9-7-2023 مهنيا وعاطفيا

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن حظك اليوم، والتي يتم تحديدها بحسب الفلك والأبراج لمعرفة ما إذا كان البرج سيكون جيدًا أم العكس حتى وإن كانت على سبيل المزاح.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

وإنما حظك اليوم على الصعيد العاطفي، الشمس وعطارد في مربع برجك يثيران أعصابك.. حاول أن تتجنب الجدال، وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

حظك اليوم برج الثور 9-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر، وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الثور 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 9-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالسعادة وبأوقات حلوة تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

حظك اليوم برج الأسد 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، ولا تتسرع في ردودك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج العذراء 9-7-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

حظك اليوم برج الميزان 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.

حظك اليوم برج الميزان 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج العقرب 9-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج القوس 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران بمنزلي الصحة وقد تخفت طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة وأن تعمل خلف الستار، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الجدي 9-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل الحب يساعدك على الاقتراب ممن تحب بود، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم برج الدلو 9-7-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم برج الدلو 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وتقوم بواجباتك تجاه الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 9-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 9-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بالفرح وقد تشعر بإعجاب الجنس الآخر والسعادة في الأجواء.