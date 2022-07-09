البرلمان السريلانكي يعلن موافقة رئيس البلاد على الاستقالة من منصبه

أكد رئيس البرلمان في سريلانكا ماهيندا أبيواردانا، اليوم السبت، موافقة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، على الاستقالة من منصبه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اقتحام القصر الرئاسي في سريلانكا

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون مقر الإقامة الرسمي في سريلانكا، في الوقت الذي كان فيه الناس يدعون لاحتجاجات عارمة بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سريلانكا، كما تجمع أكثر من 100 ألف شخص خارج القصر الرئاسي، مطالبين رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بالاستقالة.

رئيس سريلانكا يغادر البلاد

وقال مسؤولون أمنيون في سريلانكا لشبكة «سي إن إن»، إن «راجاباكسا» لم يكن في القصر، وجرى نقله إلى مكان آخر خارج البلاد.

وتعاني سريلانكا، الواقعة في جنوب آسيا، من أسوأ أزمة مالية في تاريخها الحديث؛ إذ يكافح الملايين من أجل شراء الغذاء والدواء والوقود.