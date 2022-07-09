انتشار 112 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى في سوهاج

انتشرت فجر اليوم السبت، أول ايام عيد الأضحى المبارك، سيارات الإسعاف المخصصة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد بمحافظة سوهاج، بجميع الميادين والشوارع الرئيسية و الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظة.

وأعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى مع بداية الأسبوع الماضي بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة.

نشر 112 سيارة إسعاف بمحيط سوهاج

وأوضح الدكتور هاني فؤاد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع سوهاج، أن هناك 112 سيارة إسعاف تعمل على مدار الساعة ومنتشرة في جميع ميادين وشوارع المحافظة، لافتًا إلى أن إسعاف سوهاج ترفع شعار «نحن الأقرب إليك» لتلبيه أي استغاثة أو نداء في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن هناك خطة مكبرة لتأمين كل الطرق السريعة والصحراوية وجميع ميادين المحافظة، وأن هناك ربط وتنسيق كامل بين غرفة عمليات إسعاف سوهاج وغرفة طؤاري مديرية الصحة المنعقدة على مدار الساعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بسوهاج

وأضاف «فؤاد» أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمرفق، ووقف الأجازات والراحات طوال أجازه عيد الأضحى المبارك وان هناك خطه انتشار شملت تكثيف التواجد بطريق سوهاج البحر الأحمر والطرق الصحراوية غربا وشرقا والطريق الزراعي وكذلك انتشار السيارات بين مراكز المحافظة.

ويشهد مرفق إسعاف سوهاج طفرة كبيرة خلال الفتره الحالية سواء على مستوى الإنشاءات أو زيادة عدد السيارات وتطويرها، وكذلك تدريب الكوادر الإسعافية ومقدمي الخدمة الإسعافية بالمرفق بالداخل والخارج وفقًا لأحدث ما وصل إليه طب الطوارئ، وذلك التطوير يعمل على تقليل زمن وصول السيارات لمحتاجيها وتلبية أي استغاثة في أسرع وقت ممكن وتقديم خدمة إسعافية مميزة.