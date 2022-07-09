كل ما تريد معرفته عن القبول بكلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية

حددت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضوابط القبول بكلية الهندسة للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، موضحة أن التقديم إلكتروني، وتحرص على إتاحة فرصة متساوية لجميع المتقدمين من الطلاب المتميزين شريطة استيفاء المعايير المطلوبة ويتم قبول الطلاب أو الشهادات المعادلة وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي.

الإجراءات العامة للقبول

كشفت الجامعة عن الإجراءات العامة للقبول بكلية الهندسة للعام الدراسي الجديد عبر موقعها الإلكتروني الرسمية، مشددة على المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الأوراق والشروط المطلوبة، موضحة أن الإجراءات تتمثل في إكمال مرحلة التعليم الثانوي لحاملي الجنسية المصرية أي الحصول على الثانوية العامة المصرية وألا يزيد عمر المتقدم على 21 عاما في تاريخ 1 سبتمبر 2022 وتقديم ما يوضح موقف الذكور من الخدمة العسكرية.

وأضافت الجامعة أنه يجب على المتقدمين من الخارج الحصول على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر وبالنسبة للحاصلين على الشهادات الأجنبية تقديم إثبات استكمال 12 عامًا دراسياً طبقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات وعلى المقبولين الحاصلين على شهادات أجنبية اجتياز امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، قبل أو بعد القبول بالجامعة.

ضوابط إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

وحددت الجامعة ضوابط إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، موضحة أنه يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ويتم الإعفاء من أداء امتحان اللغة الإنجليزية للمتقدمين الحاصلين على شهادة TOEFL وفي حالة عدم اجتياز أي من المتقدمين اختبار اللغة الإنجليزية يمكن أن ينضم الطالب إلى الجامعة بصفة مؤقتة لمدة عام دراسي واحد شريطة أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية خلال هذا العام، وإلا سيتم إنهاء تسجيله.

وشددت على حاملي الشهادات الأجنبية المتقدمين بـ11 سنة دراسية إحضار شهادة من وزارة التربية والتعليم تثبت أن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة للثانوية العامة المصرية ومستوفية لمتطلبات التعليم قبل الجامعي، لافته إلى أنه سيتم إعلان المجموع المطلوب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وينبغي على المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية أو الأجنبية» من الخارج تقديم صورة إقامة الطالب وولى الأمر من الدولة محل الحصول على الشهادة.