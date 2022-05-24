القومي للترجمة يشارك بمعرض الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب والذي يستمر إلى يوم 26 مايو2022 ويشارك المركز بمجموعة من أحدث إصداراته من بينها: «من صبا إلى نما، تاريخ الحكم النيابي في إيران، الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، أعظم استعراض فوق الأرض، ذوبان الثلوج، العلم عند العرب، الكنائس في مصر، البحث عن الوعي، كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة».

كتب المركز القومي للترجمة في معرض برج العرب

ويشارك المركز أيضا بكتب «أمير الظلام، حياة مشاهير الفراعنة، نسخة معيبة، اليوم الأخير لأدولف هتلر، سهم الله، اللعب الذكي والألعاب الذكية، حتشبوت، مادة الحياة، الحكايات الشعبية لشعوب أسيا، التفسير الإبداعي للأحلام، ذكريات أميرة مصرية، استشراف المستقبل، الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين، الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة، الاستنساخ البشري، تفسير سفر الأمثال».

حفل توزيع جوائز مسابقة الرواية المكسيكية

ونظم المركز القومي للترجمة يوم الأحد الماضي حفل توزيع جوائز مسابقة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى بحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة والسفير أوكتافيو تريب والروائي المكسيكي خوان بيورو.

وحصلت الدكتورة رحاب وهدان على جائزة ترجمة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى، وقال المركز إن قيمة الجائزة ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير بالإضافة إلى مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكي كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

ونظمت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 مايو إلى 26 الجاري، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بلازا، محطة الطاقة الشمسية بجوار مبنى الأنشطة.