مصروفات الجامعة الروسية 2022.. 25% «منح جزئية» لهؤلاء الطلاب

حددت الجامعة المصرية الروسية تفاصيل استعداداتها لاسقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أنها حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التخصصات البينية التي تواكب احتياجاته.

وأكدت الجامعة في مستند رسمي، أنه لا يعتد بسداد المصروفات إلا بعد تقديم ما يدل على السداد إلى إدارة الشئون، مشيرة إلى وجود منح جزئية 25% للطلاب المحولين لتخصصات الهندسة والإدارة والحوسبة وتوجد منح جزئية 10% لمن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة.

أماكن سدد المصروفات الدراسية

وأضافت الجامعة، أنه يتم تسديد 1500 جنيه رسوم التسجيل وطلب الالتحاق وأن إجمالي المصروفات والرسوم تشمل المصروفات الدراسية ورسوم متابعة صحية ومصروفات الكتب ورسم استهلاك المعامل، موضحة أن المتابعة الصحية للطلاب تشمل حالات الطوارىء فقط أثناء اليوم الدراسي بالجامعة ولا تشمل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

ونوهت الجامعة المصرية الروسية، إلى أنه يتم تحصيل 2000 جنيه رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين للمرة الواحدة، لافته إلى أن أماكن سداد المصروفات الدراسية تكون داخل المقر أو في أي بنك من بنوك قطر الوطني الأهلي أو بنك التعمير والإسكان أو بنك مصر.

مصروفات الجامعة المصرية الروسية بالتفصيل

- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان 57000 جنيه.

- بكالوريوس الصيدلة 41000 جنيه.

- بكالوريوس الصيدلة «pharm D Clinical» يبلغ سعره 44500 .

- بكالوريوس هندسة التشييد 30000 جنيه.

- بكالوريوس هندسة الميكاترونيات والروبوتات 30000 جنيه.

- بكالوريوس الهندسة المعامرية 30000 جنيه.

- بكالوريوس هندسة الاتصالات 30000 جنيه.

- بكالوريوس الحوسبة المتقدمة 42000 جنيه.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 42000 جنيه.

- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000 جنيه.

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21000 جنيه.