«البنتاجون»: الأيام المقبلة ستختبر قوة الجيش الروسي في أوكرانيا

قالت «واشنطن»، إن قوات موسكو تواصل تحقيق التقدم خلال الاشتباكات في إقليم «دونباس» الواقع شرق أوكرانيا، إذ أوضح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية «البنتاجون»، أمس الخميس، أن المشاكل التي واجهتها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، لا تزال قائمة.

مسؤول بـ«البنتاجون»: الأيام المقبلة ستختبر قدرة الجيش الروسي

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الأيام المقبلة ستختبر قدرة جيش روسيا في الاحتفاظ بالأماكن التي أعلن سيطرته عليها.

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن «واشنطن»، تسعى إلى صفقات جانبية مع دول توافقها في الموقف بشأن أوكرانيا، بهدف تجاوز روسيا والصين، في اجتماع مجموعة العشرين في «بالي» الإندونيسية، مضيفا إن وزير خارجية البلاد، أنتوني بلينكن، أمام حالة الانقسام في المجموعة سيستغل الحدث ليحمل «موسكو» مسؤولية عدد من مشكلات العالم، ومنها أزمة الغذاء والطاقة.

وأوضحت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن ذلك يعني أن الإجماع في لقاء مجموعة العشرين، سيكون صعبا بحضور«بكين» و«موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«مفوضية أوروبا» تعلن منع تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

من جانبها، قررت «المفوضية الأوروبية»، منع تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار يورو إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف بشأن موثوقيتها المالية. وأوضحت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أن «المفوضية» تريد أن يكون ضمان القرض المقدم لـ«كييف»، 70% من إجمالي التمويل، بدلا من 9% القياسية للقروض خارج «الاتحاد الأوروبي».

وفي فنلندا، أقر برلمان البلاد، أمس الخميس، قانونا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، كما أقرت البلاد، تعديلات على قانون سلطات الطوارئ، يوسع تعريف كلمة «طوارئ» ليشمل مختلف التهديدات الهجينة.

من جانبها، قالت المستشارة لدى وزارة الداخلية آن إيهانوس، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الهدف من القانون تحسين القدرة العملانية للحماية الحدودية لدى الاستجابة لتهديدات هجينة

والتعديلات الجديدة لقانون حماية الحدود الفنلندية تتيح بناء عوائق أكثر متانة على امتداد حدود البلاد الشرقية والبالغ طولها 1300 كيلو متر

وأشارت إيهانوس، إلى أن الحرب «الروسية الأوكرانية»، ساهمت في جعل الأمر ملحا.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة الهندية، أن حكومة بلادها ستفرض قيودا على تصدير دقيق القمح اعتبارا من 12 يوليو الجاري، مضيفة في بيان، إنه بموجب السياسة المنقحة، يخضع تصدير دقيق القمح «أتا» لتوصية اللجنة الوزارية المشتركة بشأن تصدير القمح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.