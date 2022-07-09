رئيس شركة مياه الغربية يتفقد المحطات في أول أيام العيد

أجرى الدكتور المهندس حمـدي محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية جولة ميدانية في أول أيام عيد الأضحى شملت محطات المياه وفروع الشركة بكفر الزيات وطنطا.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أثناء الجولة على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وحصر المحطات التي تحتاج إلى أسوار لتسهيل الإجراءات مع الجهات المعنية، وشدد رئيس الشركة على ضرورة الاستفادة القصوى من أي خردة او كهنة ناتجة عن الصيانة بكل أنواعها سواء معدات أو مركبات والعمل على جمعها في مكان واحد حيث يمكن الاستفادة منها كقطع صالحة، وتوفير خراطين للورش بالفرع.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في بيان أن رئيس الشركة تفقد محطة مياه المرشحة ومحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الزيات بجميع مراحلها، ومحطة معالجة الصرف الصحي برما بمركز طنطا.

صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي

فيما أدى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، في حضور المحافظ الدكتور طارق رحمي.

متابعه انتظام وتشغيل محطات الصرف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان اليوم تفقد المهندس محمد علي رئيس قطاع الصرف الصحي عددا من محطات الصرف الصحي الرئيسية ومتابعه انتظام تشغيلها وسير العمل بها في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف

وقالت الشركة في البيان إن شبكات الصرف الصحي من مرافق النفع العام بالمجتمع والحفاظ عليها حفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وناشدت المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي.