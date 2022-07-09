والده رفض خطوبته.. شاب يتخلص من حياته بحبة حفظ الغلال في الغربية

شهدت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، تخلص شاب من حياته، بتناوله حبة حفظ الغلال، إثر مروره بأزمة نفسية، بعد ما رفض والده خطوبته.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، بتناول شاب في العقد الثاني من العمر، حبة حفظ الغلال، ووفاته فور وصوله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المتوفى هو «محمود. م. ي» ويبلغ من العمر 18 عاما، ومقيم بقرية كفر يعقوب، وأنه تخلص من حياته بتناوله حبة حفظ الغلال، بسبب مروره بأزمة نفسية.

التحقيق في وفاة شاب تناول حبة الغلال

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات محضرا بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وكشف شهود عيان، أن الشاب أقدم علي التخلص من حياته بتناوله حبة حفظ الغلال، كونه كان يمر بأزمة نفسية، بسبب رفض والده خطبة فتاة، ما دفعه إلى الانتحار.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر من الانتحار

وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من الانتحار، مؤكدا أن إنهاء الحياة ظنًا بأنه الراحة الأبدية من المشاكل «وهم»، مشيرا إلى أن ترسيخ الإيمان، والحوار، أهم أساليب العلاج، مشددا على أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.