ضوابط وشروط التحويل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

كشفت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن شروط وقواعد قبول التحويلات طبقاً للوائح المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن قواعد التحويل تتمثل في استيفاء الطالب لنسبة القبول بالكلية المحول إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية وأن يكون مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل ولا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

ألا يكون الطالب حصل على عقوبات تأديبية

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي «CGPA» لقبول النقل وتحدده اللوائح الداخلية للجامعات وألا يكون الطالب حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله ويجب ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من العدد المقرر قبوله

وشددت الجامعة المصرية اليابانية على ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية وذلك للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات وعامين دراسيين بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية، مؤكدة أن نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من العدد المقرر قبوله.

وبالنسبة للطلاب المحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، أكدت الجامعة على ضرورة إحضار کشف درجات موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها ويشمل أيضاً المحتوى الدراسي موثق من وزارة الخارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها والجامعة المحول منها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

ونوهت إلى أنه لا يعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً إلا بعد عمل المقاصة واعتمادها من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل .