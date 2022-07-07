تخصصات كليات التربية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022.. تعرف عليها

لم يقتصر قبول الطلاب في كليات التربية بأنواعها المختلفة على خريجي الثانوية العامة فقط، بل يحق أيضاً للحاصلين على الدبلومات الفنية الالتحاق بها، ولهم نفس فرصة التأهل لسوق العمل سواء في المواد النظرية المتخصصة التي تصقل مهاراتهم أو حتى التدريبات العملية في المدارس. فما هي التخصصات التي تقبلهم وما هي ضوابط القبول؟

في البداية يقول الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، إنّ الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية في شعبة «علوم تجارية»، لخريجي دبلوم التجارة نظام السنوات الثلاثة، موضحًا أن هذه الشعبة موجودة في جامعتي سوهاج وحلوان ويتراوح مجموع القبول بين 80% و85% للدبلوم الفني: «المجموع منوط بتحديده مكتب التنسيق ولم يتم تحديده حتى الآن لكن مرجح أن يتراوح بين 80 و85%».

«عمران»: نقبل 100 طالب في العام الدراسي الجديد

وأضاف «عمران» لـ«الوطن»، أن هذه الشعبة تقبل نحو 100 طالب في العام الدراسي الجديد 2022-2023، ويدرس فيها الطالب مواد كلية التجارة ومواد كلية التربية لتأهيله ليكون معلماً للثانوي التجاري، مؤكداً أن الطالب يحصل على بكالوريوس التجارة والتربية وله الحق في تحضير الماجستير والدكتوراه في التخصص، لافتاً إلى أنه يتم تدريبهم عمليًا في المدارس والبنوك بالتنسيق مع كليات التجارة.

«حمدي»: نعمل على تأهيل خريج الثانوية العامة و الدبلومات الفنية

من جانبه قال الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية جامعة حلوان، إنّ الكلية تقبل طلاب التعليم الفني تخصص «صناعي وتجاري»، موضحاً أنه يوجد أكثر من تخصص علمي لطلاب التعليم الصناعي مثل تخصص الزخرفة والملابس والنسيج والطباعة، لافتاً إلى أن الكلية تقبل سنويًا ما يقرب من 300 طالب من خريجي الدبلومات الفنية وفقاً للإمكانيات المتاحة والورش.

وأضاف «حمدي»، أنه يتم تأهيل الطالب بالتدريب المكثف الميداني في المدارس، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فرق بين تأهيل طالب الثانوية العامة وبين طالب الدبلوم الفني، لأن الكلية تعمل على تأهيل الخريج في النهاية لسوق العمل سواء حاصل على شهادة ثانوية عامة أو حاصل على دبلوم فني.

«سحر»: يحق لطلاب الدبلومات الفنية عمل دراسات عليا

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سحر نسيم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة، إن الكلية تقبل طلاب الدبلومات الفنية سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، موضحة أن القبول يتم وفق نظام التعليم المدمج فيحصل الطالب على درجة البكالوريوس ويحق له استكمال الدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» بعد التخرج.

وأكدت «سحر» لـ«الوطن»، أن التعليم المدمج هو تعليم قائم على النمط التقليدي بحضور الطلاب في المدرجات وغير المباشر أي الإلكتروني، لافتة إلى أنه يوجد في جامعات المنيا والمنصورة والزقازيق.

ونوهت الدكتورة سحر نسيم، إلى أن قبول طلاب الدبلومات الفنية في كلية التربية للطفولة المبكرة يفتح مجال عمل للطلاب بعد التخرج، فضلاً عن أهمية الدراسة في تعليم الطالبات على وجه التحديد لسبل التعامل الصحيح مع الأطفال بجانب فرص العمل في مختلف مدارس التربية والتعليم.

ولفتت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، إلى أن الكلية تمنح الطالب أسطوانات مدمجة خلال فترة الدراسة للاطلاع على المقررات الدراسية، ويتم تدريب الطلاب في المدارس ويحصل الطالب على شهادة بكالوريوس الطفولة المبكرة.