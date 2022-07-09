«حياة كريمة» توزع الهدايا على الأطفال في صلاة العيد من أسوان لـ الإسكندرية

شاركت مؤسسة حياة كريمة جموع الشعب احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال صلاة العيد، إذ شاركت المبادرة من خلال المنسقين الميدانيين والمتطوعين، الأهالي بالاحتفالات عقب الانتهاء من صلاة عيد الاضحى المبارك، وقدموا التهنئة للأهالي مع توزيع بعض الهدايا على الأطفال.

حياة كريمة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

وتوجهت «حياة كريمة» بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يكون هذا العيد عيد خير وأمن وسلام للجميع.

توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية بمحافظة الشرقية، ضمن حملة توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع عيد الأضحى، في إطار مبادرة وصل الخير 2، التي دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، إذ وزّعت فرق الرصد الميداني في المؤسسة الصناديق في 52 مركزا بمحافظات: الإسماعيلية، والإسكندرية، والأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم القليوبية، المنوفية، المنيا، أسوان، بني سويف، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الوادي الجديد.