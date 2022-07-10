تشييع جثمان طالب إعدادي لقي مصرعه في حادث سير بالمنوفية أول أيام العيد

لقي طالب في المرحلة الإعدادية مصرعه في حادث سير في المنوفية، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد حسام الدين بمدينة شبين الكوم، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

المنطقة الأزهرية تنعى الطالب

ونعت المنطقة الأزهرية في المنوفية، في بيان لها، الطالب، كالتالي: «ننعى وفاة الطالب معاذ ياسر محمود الطالب بالمرحلة الإعدادية بمعهد شبين الكوم النموذجي، وتتقدم منطقة المنوفية الأزهرية برئاسة الشيخ السعيد محمد الصباغ، والدكتور حسن درويش الوكيل الشرعي، وعاطف سلام الوكيل الثقافي، وجميع العاملين بديوان عام المنطقة، بخالص العزاء والمواساة».

وأضاف البيان: «نقدم العزاء في وفاة الطالب إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تشييع جثمان شاب غرق بسيارته في بحر سيف

في سياق آخر، شيع أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية، جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في بحر سيف بعد سقوطه بسيارته، وسط حزن شديد من المشاركين في تشييع الجثمان، بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان وبعد سؤال أسرته وإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.