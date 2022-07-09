تعيينات شركة المياه.. نتيجة المتقدمين للوظائف بمحافظة المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة «كميائي» وفقا لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2021، والذي طلبت خلاله مجموعة من الوظائف الشاغرة.

رابط معرفة النتيجة للمتقدمين لشغل وظيفه كيميائي 2021

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفه كيميائي وفقا لشروط الاعلان رقم 1 لسنة 2221 معرفة النتيجة برجاء الدخول على موقع الشركة من خلال هذا الرابط.

إجراء اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين للوظائف 2021

وأوضحت الشركة، أنها أجرت اختبارات السمات الشخصية «الاختبارات الشفوية» للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظيفة «كميائيين»، بمقر كليه العلوم جامعة المنوفية.

تخصصات وظائف الكيميائيين 2021

واعلنت شركة مياه الشرب، حاجتها لشغل وظيفة كيميائيين من الحاصلين على بكالوريوس العلوم تخصص «كيمياء- نبات كيمياء- وحيوان كيمياء- ميكروبيولوجي»، طبقا لخطة العمالة بالشركة 2020-2021، للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة، وفروعها ومحطات المياه والمعالجة المختلفة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف 2021.

وحددت الشركة، عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدمين وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة المنوفية في تاريخ هذا الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف في أول سبتمبر عام 2021 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- يحق للشركة استبعاد غير المستوفيين للشروط حتى وبعد إجراء الاختبارات أو صدور قرار التعاقد.