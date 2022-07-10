تفاصيل برنامج هندسة الميكاترونيات بجامعة الملك سلمان.. 165 ساعة دراسة

كشفت جامعة الملك سلمان الدولية، عن تفاصيل برنامج هندسة الميكاترونيات، الذي يقبل طلاب الثانوية العامة في إطار استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن البرنامج يتم فيه دراسة الميكاترونيات وتطبيقاتها المختلفة في الأتمتة الصناعية والسيارات والنانو ميكاترونيات والبيو ميكاترونيات وعدد المقررات الدراسية 59 مقررا.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مدة الدراسة ببرنامج هندسة الميكاترونيات 10 فصول دراسية ولغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية وعدد الساعات المعتمدة 165 ساعة معتمدة ومجال الدراسة هي الهندسة.

مميزات برنامج هندسة الميكاترونيات

وأكدت أن مميزات البرنامج أنه يحظى برواج كبير على المستويين المحلي والدولي، موضحة أن سمات الخريجين هي فهم مبادئ المعرفة النظرية والعملية لأنظمة الميكاترونيات وطرق تصميمها وتطوير الخريج لقدرته البحثية للعمل على استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول ميكاترونية موثوقة ومبتكرة للمشاكل الصناعية والحياتية والتعامل والتنسيق مع مختلف التخصصات وتعظيم القدرات الإدارية للخريجين للمنافسة محلياً وعالمياً وتصميم وتطوير وصيانة المنظومات الميكاترونية.

ونوهت جامعة الملك سلمان إلى أن مخرجات التعلم ببرنامج هندسة الميكاترونيات هي توضيح المفاهيم والنظريات الأساسية في الرياضيات والعلوم والإسقاط الهندسي وتطبيقاتها في مجال هندسة الميكاترونيات وتحليل نظام الميكاترونيات باستخدام النماذج العلمية والرياضية القائمة على الحاسوب وتقييم المؤيدات الخاصة بحالات معينة وتحديد وتصنيف أداء أنظمة الميكاترونيات ومكوناتها من خلال استخدام الأساليب التحليلية وتقنيات النمذجة.

تفاصيل مخرجات التعلم للبرنامج

وتشمل أيضا مخرجات التعلم تفسير بيانات الإدخال والإخراج العددية التجريبية وغيرها من الأنظمة الديناميكية وتصميم نظام الميكاترونيك باستخدام نهج النظم لتلبية مواصفات ومتطلبات معينة ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية والبيئية للطالب وقدرة الطالب على تصميم أنظمة الميكاترونيات وتطويرها وصيانتها وإعداد وتشغيل خطوط إنتاج تلقائية أو مستقلة تعتمد على الأنظمة المتكاملة والقدرة على التعامل مع أنظمة الصيانة الحديثة مثل شاشة MHM للأجهزة أو البرامج أو كليهما في نظام الميكاترونيات.

مجالات عمل برنامج هندسة الميكاترونيات

وأشار إلى أن مجالات العمل بعد التخرج من برنامج هندسة الميكاترونيات هي فرص عمل في صناعة السيارات وصناعة الروبوتات والتشغيل الآلي وتصميم النظم والأنظمة المدمجة وتصميم نظام Bionics والسيارات الكهربائية هي الآن واحدة من أفضل الصناعات في جميع أنحاء العالم ويتم الترويج لها في مصر. في مثل هذه الصناعة، يزداد الطلب على مهندسي الميكاترونيات.