أخبار الشام: دعوة أممية لتجديد قرار حول سوريا.. وجلسة استثنائية لـ «النواب» العراقي بعد غد

شهدت الساحة السورية والعراقية عدد من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، دعوة منظمة الأمم المتحدة، تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في شمال غربي سوريا، فيما يشهد العراق، بعد غد الخميس، جلسة استثنائية لـ برلمان البلاد، لمناقشة اعتداءات أنقرة الأخيرة على العراق.

ودعت منظمة «الأمم المتحدة»، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى محتاجيها في شمال غربي سوريا، من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة عاما إضافيا، وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، في جلسة شهرية للمجلس، إنه رغم من أن زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازا مهما، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحل محل استجابة كبرى عابرة للحدود.

«جوتيريش»: من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4.1 ملايين شخص

وأضاف جوتيريش، أن من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف4.1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار مندوب سوريا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» السفير بسام صباغ، في جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، إلى أن إمعان الدول الغربية بسياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنقرة والتنظيمات الإرهابية ممارساتهم العدوانية والتدميرية تجاه بلاده يعرقل جهود تحقيق الاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

«موسكو»: السكان في سوريا يعانون من الجوع

وفي سياق متصل، حمل نائب مندوب «موسكو» الدائم لدى المنظمة، دميتري بوليانسكي، «واشنطن» المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، نظرا للعقوبات الأمريكية واحتلال شمال شرقي البلاد.

وأضاف بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن السكان يعانون من الجوع، ويتوقف عمل المؤسسات الطبية في بعض المناطق، وأشار المسؤول الروسي، إلى نقص الوقود على عمل شبكات المياه والكهرباء.

«واشنطن» تدخل 30 شاحنة محملة بالأسلحة من العراق إلى قواعده بـ«الحسكة» و«دير الزور» السوريتين

وفي سياق متصل، ارتفعت عدد الشاحنات التي أدخلها الجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية إلى قواعده شمال شرقي سوريا، بعد قدوم قافلة جديدة تضم 30 شاحنة إلى 136 شاحنة.

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة قولها إن «واشنطن» أدخلت 30 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية عبر معبر «الوليد البري» مع العراق إلى قواعده بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وكشفت مصادر مطلعة في ريف الحسكة لــ الوكالة الروسية، حفر قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، الموالية للجيش الأمريكي نفق «طوله يبلغ نحو 12 كيلو متر» يربط قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية بمناطق سيطرتهم في محافظة الحسكة السورية.

بدوره، حدد مجلس النواب«البرلمان» في العراق، بعد غد الخميس، موعداً لعقد جلسة استثنائية. وفي وقت سابق، أشار النائب عن ائتلاف «دولة القانون» ثائر الجبوري، إلى جمع تواقيع برلمانية من أجل عقد جلسة استثنائية طارئة يتم فيها مناقشة اعتداءات أنقرة الأخيرة على العراق.