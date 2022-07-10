مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في قصف روسي على «شاسيف يار» الأوكرانية

أعلن حاكم «دونيتسك» الأوكراني، بافلو كيريلينكو، مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين بعد قصف روسي على بلدة «شاسيف يار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تدمير نحو 20 من المعدات العسكرية الروسية جنوب أوكرانيا

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت أمس السبت، تدمير نحو 20 من المعدات العسكرية بالإضافة إلى 4 مستودعات للذخيرة في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وواصلت قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، مدعومة بالجيش الروسي عملية تحرير «سيفرسك»، وأشار سفير الجمهورية لدى «موسكو» روديون ميروشنيك، إلى السيطرة على منطقة جريجوروفكا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز «سو-25»

وأمس السبت، أعلنت «موسكو»، إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني «سو-25»، و15 طائرة مسيرة، وتدمير عدد 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية في أنحاء متفرقة من إقليم «دونباس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار طوال الليل، في شرقي أوكرانيا، وتعرضت بلدة «دروجكيفكا» الصغيرة جنوب كراماتورسك شرقي أوكرانيا لهجوم صاروخي خلف حفرة ضخمة أمام متجر متضرر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال زيلينسكي، مساء أمس السبت، إن أعين جميع الأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بـ«أوكرانيا»، متسائلا عبر «إنستجرام»: «هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟».

وحذر زيلينسكي، من خطر مئات الهجمات الأخرى في حال لم يحدث ذلك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقال سفيره لدى ألمانيا أندريه ميلنيك بعد تصاعد التوترات بشأن توربين غاز تحاول «برلين» إعادته إلى شركة «جازبروم» الروسية لاستئناف واردات الغاز.