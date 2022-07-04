روسيا تسيطر عليها بعد 130 يوما من الحرب.. ما أهمية منطقة لوجانسك؟

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية سيرحي شويجو، أمس، إن قواته والقوات الموالية سيطرت بشكل كامل على منطقة «لوجانسك» في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، مما يظهر تطورل عسكريل كبيرل في مسار الحرب التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أي أن السيطرة عليها تأتي بعد نحو 130 يوما من الحرب.

ولم تتوقع جمهورية لوجانسك بأن السيطرة عليها سوف تكون بهذه السرعة، عقب السيطرة علي المدينة التوأم لها «سيفرودونيتسك» التي تم الاستيلاء عليها في أواخر يونيو الماضي.

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معلومات عن لوجانسك

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن لوجانسك وأهمية السيطرة عليها:

- ينظر البعض للسيطرة على لوجانسك بأنه إنجاز عسكري روسي، سيمهد الطريق أمام موسكو للوصول إلى هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء على كل منطقة دونباس.

- يسيطر الجيش الروسي والقوات الانفصالية المواليه له على معظم أراضي منطقة دونيستك، وتسعى إلى استكمال السيطرة علي بقية الأراضي.

- لوجانسك ودونيتسك المتجاورتان هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس، وتعترف موسكو بأن الدولتين يعتبران جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا منذ 12 مايو 2014.

- السيطرة على لوجانسك تعد أولى الخطوات العملية للحصول علي أراضي دونباس.

- يعتبر إقليم دونباس منطقة صناعية بارزة في أوكرانيا.

- يضم إقليم دونباس احتياطيات ضخمة من الفحم.

روسيا لن تتوقف إلا بالسيطرة على دونباس

ويؤكد مراقبون أن روسيا ربما لن تفكر في وقف الحرب على أوكرانيا إلا بالسيطرة التامة على منطقة دونباس، إذ كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عند بدء العملية العسكرية أنها تأتي لحماية سكان منطقة دونباس.

ويقطن دونباس أغلبية سكانية من ذوي الأصول الروسية أو الناطقين باللغة الروسية، والذين لطالما اتهموا حكومة أوكرانيا باضطهادهم والاعتداء المتكرر عليهم، وهي التهم التي تنفيها كييف في المقابل.

وكان البعض يعتقد في بداية الحرب أنها ستكون سريعة وخاطفة، لكن ذلك لم يحدث ولا تزل متواصلة منذ فبراير الماضي.