رجال الشرطة يوزعون الورود على المواطنين والسياح احتفالًا بعيد الأضحى

شاركت وزارة الداخلية، المواطنين، احتفالات عيد الأضحى المبارك، بتقديم الهدايا والورود في مختلف المحافظات، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة.

وهنأ المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبرين عن امتنانهم وشكرهم للرئيس على الجهود المبذولة في التنمية وتحقيق الأمن، كما هنأ المواطنون وزارة الداخلية ورجال الشرطة مثمنين جهودهم في حفظ الأمن.

تقديم الهدايا والورود للأجانب والعرب المقيمين في مصر

وقدم رجال الشرطة الهدايا والورود للمواطنين المصريين فضلا عن العرب والأجانب المقيمين في مصر الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للرئيس والشعب المصري على حسن ضيافتهم.