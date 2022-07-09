القط: عدم مشاركة من تورط في دماء المصريين بالحوار الوطني أثلج قلوبنا

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ الإعلان عن الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، ومنذ أول تصريح لمجلس الأمناء وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة عدلي منصور المركزية، جرى وضع محددات الحوار.

مشاركة الإخوان في الحوار الوطني إشاعات

وأضاف «القط»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة extra news، تقديم الإعلاميين نانسي نور وتامر حنفي، أنه طوال الفترة البينية الماضية كانت هناك ساحة من اللغط والإشاعات والتأويلات وهذه كانت حالة مهمة وصحية للغاية.

وأشار إلى أن المحدد الأول للحوار الوطني يتضمَّن عدم مشاركة كل من ساهم أو تورط في دماء المصريين، وعندما أثيرت هذه الكلمات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبعها ضياء رشوان أثلجت قلوب المصريين، بعدما اعتقد البعض بأن الحوار الوطني هدفه إعادة الإخوان.

ولفت إلى أن المحدد الثاني للحوار الوطني هو الدستور المصري بأنه ثابت ولن يتم المساس به، وما دون ذلك سيتم مناقشته من تغيير للقوانين والإجراءات.

لا يوجد تدخل في تشكيل مجلس الأمناء

وأوضح أن ممثل الحركة المدنية وهو ممثل المعارضة أو جزء منها النائب أحمد الشرقاوي قال إنه جرى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوافق و50% ممكن طرحتهم المعارضة موجودين على الطاولة، لافتا إلى أن ذلك يعتبر شهادة بعدم وجود تدخل جرى في تشكيل مجلس الأمناء إلا من خلال التوافق بين جميع القوى السياسية.

ولفت إلى أن التيار المؤيد للدولة من أحزاب سياسية متعجب نسبيا لأنهم غير ممثلين بنسبة كبيرة في مائدة مجلس الأمناء، ولكن هناك تقديرا تاما بأن الدولة تدخل مرحلة جديدة، وأهمية احتواء المعارضة.

وأكد أنه لا يجرى بناء جمهورية جديدة، ولكن يجرى انطلاق جمهورية جديدة، وهناك فارق كبير بينهما، فإطلاق الجمهورية الجديدة بدأ بخطوات قبلها أولها بناء استقرار الأمن وبناء المنظومة الأمنية والخطوة الثانية بناء المؤسسات والخطوة الثالثة هي الإصلاح الاقتصادي والرابعة هو إطلاق الحوار الوطني.