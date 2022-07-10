لارا إسكندر تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «كيرة والجن»: سعيدة بالتجربة

قالت الفنانة لارا إسكندر المطربة والممثلة المصرية، إن قرار خوض تجربة التمثيل لم يكن ضمن الأعمال التي تخطط لها على المدى القريب، إلا أنه عندما تواصل معها فريق عمل فيلم «كيرة والجن» لمقابلة المخرج مروان حامد لم تتردد في الحضور، لافتة إلى قيمة المخرج الكبيرة وأن العمل معه كانت فرصة لا يمكن تعويضها، واصفة المخرج مروان حامد بأنه رقم واحد في مجاله.

لارا إسكندر: تفاجأت بحصولي على الدور

وأضافت «إسكندر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «بحب السيما» على راديو النيل «ميجا إف إم»، أنها أعتقدت أنه لن يتم قبولها في الدور الذي تم ترشيحها من أجله في «كيرة والجن» بعد إجراء الاختبار، حيث أعتقدت أن الأمر سينتهي عند تجربة إجراء اختبارات القبول، إلا أنها تفاجأت بحصولها على الدور.

وأوضحت «إسكندر» أن تجربة التمثيل بفيلم «كيرة والجن» علمتها العديد من الأشياء، لافتة إلى أن الفيلم هو أول وقوف لها أمام الكاميرا، منوهة أنها تسببت في توقف التصوير بالفيلم عند منتصف العمل به تقريبًا بسبب الحمل، وهو ما سبب صدمة لفريق العمل بما فيهم المؤلف أحمد مراد.

توقف التصوير فترة بسبب حمل لارا إسكندر

ولفتت إلى أن توقف التصوير بسبب الحمل تبعه توقف آخر بسبب جائحة كورونا التي انتشرت آنذاك، مشيرة إلى أنها سعيدة جدًا بمشاركتها بهذا العمل: «أنا طول الوقت بقول أنا محظوظة بهذا العمل، أهم حاجة بالنسبة لي أشتغل مع ناس كويسة، وانبسطنا جدًا، خلال سفرنا المجر وتعاون كل الممثلين مع بعض دون أي تنافس».