توزيع لحوم 315 أضحية على المستحقين في 20 قرية بالشرقية بأول أيام العيد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، توزيع لحوم 315 أضحية جرى ذبحها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أهالي أكثر من 20 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمحافظة.

استمرار ذبح الأضاحي حتى عصر آخر أيام التشريق

وتستمر جمعية «الأورمان» بالتعاون مع مديرية التضامن بالشرقية، لليوم الثاني على التوالي في ذبح الأضاحي البلدية، وحتى عصر آخر أيام التشريق.

أكد ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، أنه يجري اختيار رؤوس الماشية بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرا إلى أنه يجري الذبح والتشفية والتعبئة في مجازر وزراة الزراعة وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

الأورمان تستهدف الوصول إلى 1.5 مليون كيلو لحوم في العيد

جدير بالذكر، أن الأورمان تستهدف ذبح الأضاحي البلدية والمستوردة ليصل إجمالي اللحوم إلى مليون ونصف المليون كيلو جرام تقريباً.

وأشادت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بدور المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى ونجوع وعزب ومدن ومراكز المحافظة، مؤكدة أن لديها قاعدة بيانات شاملة وكاملة لكل الأسر الفقيرة.