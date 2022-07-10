القوات الروسية تحقق تقدما في دونباس وتستهدف منطقة الربط بين دونيتسك وخاركيف

أوضح آخر تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حققت على الأرجح بعض التقدم الإقليمي الصغير حول بوباسنا.

وقالت «الدفاع» إن الجيش الروسي يواصل قصف منطقة سلوفانسيك في إقليم دونباس، حول إيزوم في الشمال، وبالقرب من ليسشانك إلى الشرق، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأضاف التحديث أن المنطقة التي تربط دونيتسك وخاركيف من المرجح أن تكون هدفًا مهمًا للقوات الروسية أثناء تقدمها عبر دونيتسك أوبلاست.

الجيش الروسي يواصل قصف مدن في إقليم دونباس

وتركز الهجمات الروسية على لوهانسك ودونيتسك، إذ أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن ضربات أمس السبت في كليهما.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن صاروخًا روسيًا أصاب بلدة Druzhkivka الواقعة خلف خط المواجهة، وأفاد بقصف مراكز سكانية أخرى.

وقال حاكم لوهانسك سيرهي جايداي، إن القوات الروسية «تطلق النار على طول خط المواجهة بأكمله»، على الرغم من أن هجومًا مضادًا أوكرانيًا لاحقًا أجبر موسكو على وقف هجومها.

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