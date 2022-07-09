وظائف في بنكي المشرق والإسكندرية.. الشروط والتقديم والمؤهلات

أعلن بنكا الإسكندرية والمشرق، عن حاجتهما لشغل وظائف شاغرة داخل القطاعات المالية والمصرفية شرط توافر مجموعة من المؤهلات والخبرات للحصول على الوظيفة التي يتم التقدم لها عبر موقع البنك أو من خلال موقع التوظيف «لينكد إن».

وظائف بنك المشرق

نوه بنك المشرق عن حاجته لـ وظائف وهي كالتالي:

* وظيفة ضابط استرداد

- يختص بتدوين قائمة انتظار من الحساب المخصوم والتأكد من جميع الأموال المستحقة وتحصيلها على النحو الواجب.

- الاتصال بالعملاء وإقناعهم بالدفع، تحديد أسباب عدم الدفع.

- تتبع عمليات التخطي المحتملة وتواصل مع العملاء، والتفاعل معهم لتحقيق أقصى قدر من عمليات الاسترداد على الحسابات المشحونة.

- اقتراح مفاوضات تسوية لاسترداد الأرصدة غير المدفوعة والحصول على الموافقات المناسبة قبل تأكيدها للعميل.

- تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل وبمجرد قيام العميل بالدفع لضمان إسقاط جميع الحالات وشطب الأرصدة وإغلاق الحساب.

- تحديد الحسابات عالية الخطورة للإجراءات القانونية وقم بتوجيه الحالات الصعبة إلى قائد المشروع للحصول على المساعدة.

- تحقيق أهداف الأداء التي تم الإبلاغ عنها.

- تقديم ملاحظات على المحفظة بشكل منتظم لقائد الفريق.

* وظيفة مسؤول التحصيل - البطاقات

- رصد قائمة انتظار من الحسابات المتأخرة وحل حالة التأخر في السداد عبر الاتصال بالعملاء وإقناعهم بالدفع، وتحديد أسباب عدم الدفع.

- تحديد حالات التخطي والاحتيال المحتملة وتصعيد جميع المخالفات في الحسابات إلى انتباه قائد الفريق.

- اقتراح مفاوضات تسوية لاسترداد الأرصدة المتأخرة ويجب أن تكون هذه الحسابات متأخرة بشكل خطير.

- تحديث تفاصيل الاتصال بالعميل ورفع الصيانة الدورية لتسهيل متطلبات العملاء «تغييرات الفواتير، تغييرات SI، الانعكاسات».

- توجيه الحالات الصعبة والمعقدة إلى قائد الفريق.

- تحقيق أهداف الأداء التي تم الإبلاغ عنها وتقديم ملاحظات على المحفظة لقائد الفريق.

وظائف بنك الإسكندرية

وعبر حساب بنك الإسكندرية الخاص على موقع «لينكد إن» أعلن البنك عن حاجته لشغل وظيفتين تفاصيلهما على النحو التالي:

* وظيفة رئيس مكتب الخدمات العامة

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو النقل أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو أي مجال مشابه.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المناصب الإدارية ذات الصلة.

- إتقان Microsoft Office (Word ، PowerPoint ، Excel ، إلخ.).

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل والتعامل مع مشروعات متعددة.

- سجل التوزيع الناجح وإدارة اللوجستيات.

- قدرة يمكن إثباتها لقيادة وإدارة الموظفين.

- بارع في البرامج اللوجستية القياسية "ويفضل Oracle".

- مهارات تحليلية وحل المشكلات وتنظيم ممتازة.

- كتابه قوية ومهارات اتصال خلاقة.

* وظيفة محلل مالي

- من 1 إلى 3 سنوات خبرة.

- مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس «محترف في برنامج إكسل وباور بوينت».

- تمويل قوي أو خبرة في المحاسبة أو المراجعة في القطاع المصرفي والمؤسسة المالية.

- خبرة مفضلة في التخطيط والميزانية.

- مهارات النمذجة المالية,

- لغة إنجليزية متقدمة.