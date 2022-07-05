تفاصيل 10 وظائف شاغرة دون مؤهل.. وشرط وحيد للقبول

طرح موقع «فرصنا» المعني بالوظائف مجموعة من المهن التي لا تتطلب مؤهلا دراسيا، بل يقتصر الأمر على إجادة القراءة والكتابة، إلا أن بعضها يتطلب سنوات خبرة حتى يتمكن المتقدم للوظيفة من الحصول عليها.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تمد بها القارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة شيف خاص

اسم الشركة: مصانع 6 أكتوبر.

مقر العمل: عباسية - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني ماكينة قشاط

اسم الشركة: دورتك.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة جزار

اسم الشركة: زا رايت كت.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 200 - 300 جنيه مصري.

وظيفة عاملة بوفيه ونظافة

اسم الشركة: سمارت ڤيكل ترانسبورت.

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - المعادي - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 جنيه مصري.

وظيفة عامل بوفيه

اسم الشركة: أدوية للأدوية .

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة اوفيس بوي

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط

وظيفة عاملات تعبئة وتجهيز

اسم الشركة: كاركي.

مقر العمل: السيوف - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري.

وظيفة نجار أثاث مكتبي ومنزلي

اسم الشركة: سكوير لنظم الأثاث.

مقر العمل: البساتين - المرج - 15 مايو - التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف دهانات

اسم الشركة: شركة كبري في مجال الأعمال المعدنية.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار

اسم الشركة: براند ايد.

مقر العمل: المرج - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.