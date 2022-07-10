لماذا تراجعت أسعار الغذاء عالميًا في يونيو؟.. تقرير دولي يكشف مفاجآت

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير يوليو إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 2.3 بالمئة في يونيو، متراجعة للشهر الثالث على التوالي بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في مارس.

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية في المتوسط ​​154.2 نقطة في يونيو، بانخفاض 3.7 نقطة عن مايو بقيادة انخفاض أسعار الزيوت النباتية والحبوب مع ارتفاع الإمدادات خلال موسم الحصاد الموسمي في جميع أنحاء العالم.

وظل المؤشر، الذي تتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية منذ عام 1990، مرتفعا بنسبة 23.1% على مدار العام، وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% في الشهر السابق، وانخفضت بفعل انخفاض أسعار السلع نفسها.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، إلا أنها لا تزال قريبة من الارتفاع القياسي لشهر مارس. لا تزال العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية تلعب دورها، لا سيما الطلب العالمي القوي، والأحوال الجوية السيئة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، واضطرابات سلسلة التوريد بسبب الوباء، وتفاقمت، وفقًا لكبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو كولين في التقرير الذي حصلت عليه «الوطن».

انخفاض أسعار زيوت النخيل وعباد الشمس

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية إلى 211.8 نقطة في يونيو ، بانخفاض 7.6% عن الشهر مدفوعاً بانخفاض أسعار زيوت النخيل وعباد الشمس وفول الصويا وبذور اللفت - الزيوت النباتية الأكثر تداولاً على مستوى العالم.

وقالت الفاو إن الإنتاج الموسمي المرتفع عند المنشأ إلى جانب تقنين الطلب في الوجهات بسبب ارتفاع الأسعار دفع أسعار عباد الشمس وزيت فول الصويا إلى الانخفاض في يونيو، وبلغ سعر زيت النخيل الخام الإندونيسي 1180 دولارًا للطن المتري في 1 يوليو، بانخفاض 28% من 1650 دولارًا للطن المتري في 1 يونيو، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز، حيث يتطلع بائعو الزيوت النباتية الإندونيسية إلى تصفية المخزونات التي تراكمت بعد حظر لمدة أسبوع على الصادرات في مايو.

وانخفض مؤشر الفاو للسكر بنسبة 2.6% عن مايو، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يلقي بثقله على الطلب، من ناحية أخرى، ارتفع مؤشرا كل من أسعار الألبان واللحوم خلال الفترة من 145.8 و 119.3 نقطة إلى 149.8 و 124.7 نقطة على التوالي، وعزت منظمة الفاو الزيادة في أسعار منتجات الألبان العالمية إلى انخفاض إنتاج الحليب في أوروبا، والذي تفاقم بسبب موجة الحر في أوائل الصيف، كما كان الارتفاع في أسعار اللحوم مدعومًا باستمرار ظروف الإمداد العالمية المحدودة التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا وتفشي إنفلونزا الطيور في نصف الكرة الشمالي.

انخفاض حاد في أسعار القمح والذرة والحبوب الخشنة

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 4.1٪ إلى 166.3 نقطة في يونيو بسبب الانخفاض الحاد في أسعار القمح والذرة والحبوب الخشنة، ومع ذلك ظل المؤشر مرتفعا بنحو 28% على أساس سنوي، وقالت الفاو إن أسعار القمح تراجعت بنسبة 5.7% في يونيو، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحسن ظروف المحاصيل في كندا وروسيا وضعف الطلب على الواردات بأسعار أعلى.

وخفضت الفاو توقعاتها لإنتاج القمح العالمي للسنة التسويقية 2022-23 «أبريل- مارس»، بشكل طفيف إلى 770.3 مليون طن من 770.8 مليون طن قبل شهر، ومع ذلك فقد زاد حجم تصدير القمح العالمي إلى 190.6 مليون طن مقابل 188.9 مليون طن سابقًا، وانخفضت أسعار القمح، من كندا وروسيا وأستراليا بنسبة تتراوح بين 7% و 19% خلال شهر يونيو، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز.

بالنسبة للذرة، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 3.5% بسبب زيادة توافر المحصول في الأرجنتين والبرازيل حيث تقدم الحصاد بسرعة، وفقًا لمنظمة الفاو، وأضافت أن تحسن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة أثر أيضًا على الأسعار.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تراجعت أسعار الحبوب الخشنة أيضًا بنسبة 4.1% تماشيًا مع انخفاض أسعار القمح والذرة، وفي الفترة ما بين 2022-2023، وزادت منظمة الأغذية والزراعة من رؤيتها لإنتاج الحبوب الخشنة العالمية بمقدار 6 ملايين طن متري إلى 1.5 مليار طن متري. كما رفعت وجهة نظرها بشأن صادرات الحبوب الخشنة العالمية إلى 222.8 مليون طن في يونيو من 220 مليون طن في مايو، وانخفضت أسعار الذرة، من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة بين 7% -13% خلال شهر يونيو، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.