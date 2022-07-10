إقبال كبير على سينما الشعب في أول أيام عيد الأضحى بكل المحافظات

رفعت دور العرض السينمائي التي تنفذ مشروع سينما الشعب، شعار كامل العدد في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن شهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا في جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف محافظات مصر.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الحضور الجماهيري الكثيف لعروض سينما الشعب يعكس ثقة المواطن في المنتج الثقافي للدولة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة، مضيفة أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيًا إلى جانب الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

سينما الشعب ترفع كامل العدد

يذكر أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه بالقاهرة والمحافظات في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وتضم 14 موقعًا ثقافيًا في 11 محافظة خلال عيد الأضحى هي: «وادي النطرون ودمنهور بمحافظة البحيرة، قصر السينما بالقاهرة، الأنفوشي بالإسكندرية، السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة والمركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادي الجديد، بني مر بمحافظة أسيوط، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قصر ثقافة كفر الشيخ».

أفلام عيد الأضحى

يذكر أن موسم أفلام عيد الأضحى يشهد منافسة قوية حيث تم طرح ثلاثة أفلام وهي: «كيرة والجن» بطولة الثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز، والثاني «عمهم» بطولة محمد إمام، و«بحبك» لتامر حسني.