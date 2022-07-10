تفاصيل الحصول على شقة دار مصر وجنة بتمويل من البنك الأهلي.. تقسيط على 30 سنة

يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ المبادرة الرئاسية في التمويل العقاري، للحصول على شقة كاملة التشطيب بفائدة مالية 8% بالنسبة لمتوسطي الدخل، ويتم تقسيطها لمدة 30 سنة.

شروط الحصول على شقة بفائدة 8%

ومن ضمن الشقق التي يمكن الحصول عليها في مبادرة التمويل العقاري، شقق دار مصر وجنة داخل الكمبوندات الحكومية، ويمكن تقسيطها، ويشترط أن تكون خالصة الأقساط من المالك الأول.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ شقق الإسكان المتوسط «دار مصر ومشروع جنة»، من أفضل المشاريع التي يتم تنفيذ مبادرة التمويل العقاري، بسبب سلامة التراخيص وإجراءات الملكية، وإدخال المرافق، وهو توافر جميع الشروط في شقق دار مصر ومشروع جنة.

الحصول على قرض شقة من البنك الأهلي

واعلن البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي - تفاصيل مبادرة شقق التمويل العقاري عن شروط الحصول على شقق جاهزة التشطيب، ومنها أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري إلى 10 آلاف جنيه للفرد، و14 ألف جنيه للأسرة، وألا يتجاوز سن المتقدم للحصول على شقة 65 عاما في نهاية التقسيط، لجميع الشرائح، باستثناء أصحاب المعاشات حتى سن 75 عاما.

وأكد البنك الأهلي المصري، أنّ شقة لا يتجاوز سعرها مليون و400 ألف جنيه، يتم دفع 20% من قيمة الوحدة السكنية، ويموّل البنك باقي سعر الشقة وتقسيطها على 30 سنة بفائدة قيمتها 8% متناقصة.

واشترط البنك الأهلي المصري للحصول على قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، تقديم طلب لإدراة البنك، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق، وشهادات مفردات المرتب.

طرح شقق تمويل عقاري

وأعلنت مصادر لـ«الوطن»، أنّ وزارة الإسكان ستعلن عن دفعة جديدة من شقق الإسكان المتوسط خلال يوليو الحالي، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، وهي شقق لمتوسطي الدخل، أسوة بالإعلان الذي تم لشقق العاملين بالخارج في مشاريع دار مصر ومشروع جنة، ويتم تقسيطها بفائدة 8% متناقصة.