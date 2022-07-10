توقعات باستمرار ارتفاع سعر جرام الذهب بسبب الإقبال خلال أيام العيد

استقر سعر جرام الذهب في ثان أيام عيد الأضحى على نفس أسعار الإغلاق في اليوم الأول للعيد، والتي جاءت بزيادة 50 جنيها للجرام عن أسعار نهاية الأسبوع الماضي قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022، إذ سجل الذهب ارتفاعا ملحوظا بسبب إقبال الشباب على شراء الذهب خلال موسم العيد خاصة بالنسبة للشباب المقبل على شراء «الشبكة».

سعر جرام الذهب اليوم

وجاء سعر جرام الذهب اليوم مساويا لنفس أسعار الذهب أمس، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الأوقية سجلت سعر 1741 دولارًا.

عيار 21 سجل سعر 995 جنيهًا.

عيار 24 سجل سعر 1137 جنيهًا.

عيار 18 سجل سعر 853 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر 665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7960 جنيهًا.

فيما أكدت الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، في بيان سابق لها، أن ارتفاع الأسعار المحلية للذهب والتي لوحظت خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، جاءت بسبب الإقبال وزيادة حجم الطلب النسبي على المشغولات الذهبية، موضحة أن موسم الأعياد يقترن يزيادة نسبة المبيعات لزيادة الاقبال.

أسعار الذهب قبل بداية عيد الأضحى

وانخفضت أسعار الذهب قبل أسبوع عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت الأسعار قبل العيد، وتحديدًا يوم الثلاثاء 5 يوليو كالتالي:

الأوقية سجّلت سعر 1768 دولارًا.

عيار 21 سجل سعر 958 جنيهًا.

عيار 24 سجل سعر 1095 جنيه.

عيار 18 سجل سعر 821 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر 640.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7664 جنيهًا.