«مصر للطيران» تجتاز تقييم المخاطر بجميع أنشطة الشركة

اجتازت شركة مصرللطيران، تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية، من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، خلال الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الجار.

وقدمت شركة GHS تقريرا يؤكد أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة؛ وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري، وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

وحضر الجلسة الختامية للمراجعة، الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران وشركة GHS.

رئيس الشرطة يهنئ العاملين

وقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة لجميع العاملين بمصر للطيران على اجتياز التقييم وتعاونهم المثمر مع فريق العمل الذي قام بالتقييم، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تمر بها صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، إلا أن جميع شركات مصر للطيران تمضي بخطى ثابتة نحو التطوير وتحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل أنشطة العمل.

وأكد «أبوالعينين»، أن اجتياز الشركة لهذا التقييم هو أحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران رائدة في مجال تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء المراجعة للتأكد من تطبيق وتحقيق جميع أهداف الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة، خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة وهو ما أشاد به الوفد، إذ تعد شركة GHS الأولى عالميا في تقييم المخاطر لشركات التأمين.

الامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران

من جانبه، قدم الطيار محمد بدوي رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذي شارك في تقييم المخاطر على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز، الذي أشاد به وفد شركة GHS، مؤكدًا أن مصر للطيران حريصة على تطبيق واتباع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والتوافق مع أفضل التطبيقات الحالية في صناعة النقل الجوي التي تؤدي إلى نتائج إيجابية وتطور سريع على كافة الأصعدة.

كما أعرب GEORGE SNYDER رئيس مجلس إدارة شركة GHS عن سعادته، بالتعاون مع مصر للطيران على مدار 5 أعوام تم خلالها عدة زيارات وجدوا خلالها كل الدعم والتعاون في تطبيق المراجعات على أكمل وجه، كما قدم التهنئة للطيار عمرو أبو العينين على اجتياز الشركة للتقييم وعلى حسن تعاون فريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الشفافية وجودة الأداء في تطبيق جميع المتطلبات المطلوبة بكفاءة عالية. وأضاف نحن هنا موجودون لتفعيل وتقدير المجهود الكبير الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نعزز الثقة بأداء الشركة لدي شركات التأمين.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران و نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران، وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي و نظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة؛ من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.