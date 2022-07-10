أرقام مهمة لـ«حياة كريمة».. تجهيز 200 عروسة وتوزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية

تحتل مبادرة حياة كريمة، المرتبة الأولى ضمن مشروعات الدولة والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنّها أبرز وأهم مشروعات البنية التحتية التنموية التي نفذتها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، حيث نجحت المبادرة الرئاسية في تحقيق المعادلة الصعبة التي أُطلقت من أجلها، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف، فضلا عن العشوائيات المنتشرة في أرجاء الحضر.

توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية ضمن حياة كريمة

وفي إطار قوافل وصل الخير 2، عمدت حياة كريمة إلى توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية على الأهالي في القرى المدرجة ضمن حياة كريمة في 20 محافظة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المؤسسة أنّ فرق الرصد الميداني التابعة لها، وزعت صناديق المواد الغذائية في 52 مركزا بمحافظات: «الإسماعيلية، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم القليوبية، المنوفية، المنيا، أسوان، بني سويف، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، والوادي الجديد»، مؤكدة أنّ العمل ما زال جاريا في باقي المحافظات ضمن مبادرة وصل الخير 2، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لوصول الدعم إلى كل المستحقين.

تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج

وكشفت المؤسسة عن الانتهاء من تجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج، بالأجهزة الكهربائية اللازمة، كـ«الغسالة، التلاجة، بوتاجاز، تليفزيون 50 بوصة»، مؤكدة أنّ المبادرة مستمرة، وستتوالى باقي مراحلها على مدار الفترة المقبلة، ضمن فعاليات مبادرة «يدوم الفرح»، والتي تستهدف تأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في القرى المدرجة ضمن حياة كريمة، والأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

تجهيز 100 عروسة من كل محافظة

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنّه من المقرر استمرار فعاليات مبادرة يدوم الفرح، وتجهيز 100 عروسة من كل من محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجهيات رئيس الجمهورية ضمن فعاليات مبادرة يدوم الفرح.

ووجّهت رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، الشكر للمشاركين من أفراد وجهات في تنفيذ المبادرة بداية من المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة لتعاونهم في تنفيذ المبادرة، وبينها: «المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف»، نظرا لتعاونهم وتنظيم تدريب المقبلين على الزواج ضمن المبادرة، مؤكدة حرص المؤسسة على استكمال تنفيذ مبادرة «يدوم الفرح» في جميع محافظات، والتي انطلقت من محافظة أسوان في شهر مارس الماضي ثم محافظة الغربية في شهر يوليو وما زال العمل بها متواصل.