 الجامعات الحكومية تتأهب لاختبارات القدرات 2022 في الكليات

تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لإجراء اختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتأكيد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ اختبارات القدرات تُعقد لجميع الشهادات، واجتيازها شرط للالتحاق بكليات «التمريض، الإعلام، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية النوعية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، الكليات التكنولوجية، والمعاهد الفنية للتمريض»، على أن يتم تنظيم وتحديد موعد الاختبارات عن طريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أنّ ترتيب الرغبات للكليات والمعاهد المعنية، وفقا لما هو وارد باختبارات القدرات الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، شرط حداثة المؤهل، وبالنسبة للشهادات الفنية، يحدد المكتب الموعد بالترتيب مع الكليات المعنية، شرط حداثة المؤهل.

اختبارات القدرات 2022

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ الكليات المعنية عليها الالتزام بعقد امتحانات القدرات، بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة للطلاب المتقدمين «مقبول» أو «غير مقبول»، مع مراجعة الاسم ورقم الجلوس في الإدخال، تفاديا لحدوث الأخطاء، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة، ويتم تسليم كل كلية كود ورقم سري في مكتب التنسيق.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أنّه سيتم الكشف عن مواعيد وضوابط اختبارات القدرات للجامعات الحكومية خلال أيام، وفقاً للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).